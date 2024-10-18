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Україні потрібно виконати всі необхідні умови, щоб вступити до НАТО - Салліван
13:16 18.10.2024 |
Для вступу до НАТО Україні потрібно провести необхідні реформи і виконати вимоги до умов безпеки, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на радника Білого дому з питань безпеки Джейка Саллівана.
"Потрібно ще попрацювати, щоб прийти туди, включно з реформами та умовами безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз, до можливого членства України в НАТО. І відповіддю на це запитання стали результати саміту у Вашингтоні, включно з інституціоналізацією апарату підтримки безпеки для України", - наводить видання слова Саллівана під час спілкування з пресою на борту президентського літака Air Force.
При цьому Салліван нагадав про позицію США, озвучену на саміті НАТО у Вашингтоні: місце України і майбутнє України - в альянсі.
Він також наголосив, що президент США Джо Байден намагається зробити підтримку України такою, яка буде розрахована на довгострокову перспективу.
Раніше також стало відомо про те, що Комітет Європейського парламенту з питань торгівлі підтримав надання Європейським Союзом Україні EUR35 млрд як внесок в ініціативи G7 з подальшим погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів.
Як повідомляє "Голос Америки", під час спілкування з пресою Салліван запевнив, що США мають намір виконати це зобов'язання до кінця року.
"Ми дуже раді прогресу, якого ми досягли у виконанні зобов'язань G7 щодо мобілізації $50 млрд із надходжень від російських суверенних активів до кінця року. Ми маємо намір виконати це зобов'язання і маємо намір зробити внесок. Сполучені Штати і ЄС оголосили, що готові зробити внесок. Як і інші партнери", - наводить слова радника Білого дому з питань безпеки видання.
Він додав, що наразі все йде за планом.
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