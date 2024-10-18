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АНАЛІТИКА

Шольц давно обговорює План перемоги Зеленського з партнерами, але ракети Taurus поставляти Україні не буде

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що був знайомий із Планом перемоги президента України Володимира Зеленського задовго до його публічного представлення, включно із секретними пунктами, і що документ давно обговорюють із партнерами.

"Публічно обговорювати цей мирний план немає сенсу. Звісно, ми робимо це у вузькому колі. Як ви помітили, я постійно зустрічаюся з багатьма значущими гравцями. Цей мирний план не став відомим мені сьогодні, він відомий мені вже давно, включно з деталями, які не доступні або принаймні не мають бути всім доступні. І тому важливо, щоб ми уважно його розглянули", - сказав Шольц на брифінгу в Брюсселі.

При цьому він наголосив на наявності відправної точки в цьому питанні. "Ця відправна точка охоплює хороші рішення, які ми ухвалили у Вільнюсі та Вашингтоні щодо НАТО. Ця відправна точка також передбачає різні національні рішення. Ви знаєте, що я приймав рішення про певні системи озброєння і способи їх застосування. І наразі ми обговорюємо все, що там є", - сказав канцлер.

Водночас Шольц зазначив, що не має наміру змінювати свого рішення не постачати Україні далекобійні ракети Taurus. "Я зробив чіткі заяви про Taurus, які не можуть бути змінені, я не вважаю це правильною подачею, і так це залишиться і надалі", - сказав він, додавши, що у вимогах постачань цих ракет "є логіка ескалації", яку він вважає "скоріше, нерозумною".

При цьому канцлер наголосив, що не йдеться про будь-які "червоні лінії", проведені РФ. "Між іншим, немає жодних червоних ліній з боку президента Росії, які будь-хто з нас, чи то президент Байден, чи то прем'єр-міністр Стармер, чи то президент Франції Макрон, чи то я, могли б використовувати як орієнтир", - сказав Шольц.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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