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Шольц давно обговорює План перемоги Зеленського з партнерами, але ракети Taurus поставляти Україні не буде
12:57 18.10.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що був знайомий із Планом перемоги президента України Володимира Зеленського задовго до його публічного представлення, включно із секретними пунктами, і що документ давно обговорюють із партнерами.
"Публічно обговорювати цей мирний план немає сенсу. Звісно, ми робимо це у вузькому колі. Як ви помітили, я постійно зустрічаюся з багатьма значущими гравцями. Цей мирний план не став відомим мені сьогодні, він відомий мені вже давно, включно з деталями, які не доступні або принаймні не мають бути всім доступні. І тому важливо, щоб ми уважно його розглянули", - сказав Шольц на брифінгу в Брюсселі.
При цьому він наголосив на наявності відправної точки в цьому питанні. "Ця відправна точка охоплює хороші рішення, які ми ухвалили у Вільнюсі та Вашингтоні щодо НАТО. Ця відправна точка також передбачає різні національні рішення. Ви знаєте, що я приймав рішення про певні системи озброєння і способи їх застосування. І наразі ми обговорюємо все, що там є", - сказав канцлер.
Водночас Шольц зазначив, що не має наміру змінювати свого рішення не постачати Україні далекобійні ракети Taurus. "Я зробив чіткі заяви про Taurus, які не можуть бути змінені, я не вважаю це правильною подачею, і так це залишиться і надалі", - сказав він, додавши, що у вимогах постачань цих ракет "є логіка ескалації", яку він вважає "скоріше, нерозумною".
При цьому канцлер наголосив, що не йдеться про будь-які "червоні лінії", проведені РФ. "Між іншим, немає жодних червоних ліній з боку президента Росії, які будь-хто з нас, чи то президент Байден, чи то прем'єр-міністр Стармер, чи то президент Франції Макрон, чи то я, могли б використовувати як орієнтир", - сказав Шольц.
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