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АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн пообіцяла Україні новий транш за програмою на 50 млрд євро до кінця року

 

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала видідення Україні до кінця року ще одного траншу допомоги за механізмом Ukraine Facility, загальний обсяг якого 50 млрд євро.

Про це вона сказала на пресконференції після саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Глава Єврокомісії нагадала, що механізм передбачає інвестиції в розмірі 50 мільярдів євро на чотири роки, з 2024 по 2027 рік, які виділяються відповідно до реалізації Україною плану реформ.

"Ми бачимо значний прогрес. Завдяки прогресу України ми вже виділили понад 12 мільярдів євро. Ми очікуємо, що ще один транш буде виділено до кінця року", - сказала фон дер Ляєн.

Попередній транш обсягом майже 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility Європейська комісія перерахувала Україні в серпні.
 

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