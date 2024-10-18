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Залужний зробив заяву про план перемоги
23:18 17.10.2024 |
План перемоги президента України Володимира Зеленського призначено насамперед для партнерів країни. Так вони зможуть зрозуміти, чого від них очікує Київ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ході дискусії в Chatham House заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.
За словами Залужного, глава української держави вирішив створити план перемоги, щоб партнери України "могли щось зробити". Така ініціатива призначена для них, тож її спочатку розкрили партнерам, а не українському суспільству.
"Нам потрібна стратегія, без цього Україні буде складно щось зробити. Що це означає: щось мають зробити США, щось - Німеччина, хтось має зменшити закупівлі російської нафти, хтось - запровадити більш жорсткі санкції проти Росії. Ось про що план", - уточнив Залужний.
Також він звернув увагу, що у війні дуже складно робити прогнози. І єдина річ, яка працює, "це математика".
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