Фінансові новини
- |
- 17.10.24
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія надасть Україні обіцяні шість F-16 найближчим часом, є домовленості щодо зміцнення ППО - Умєров
17:59 17.10.2024 |
Норвегія продовжить підтримку й надасть Україні шість винищувачів F-16 найближчим часом, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами переговорів з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом у Брюсселі.
"Під час Ради Україна-НАТО провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України. Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема в далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони", - написав Умєров у фейсбуці.
Також окремий фокус переговорів міністрів - авіаційна складова. Зокрема, посилення українських можливостей винищувачами F16.
"Норвегія продовжить підтримку й надасть Україні шість літаків найближчим часом. Також обговорили питання розвитку української оборонної промисловості. Запросив Норвегію долучитись до "Данської моделі" - прямого фінансування українських оборонних підприємств. Працюємо в цьому напрямі", - зазначив Умєров.
Окремо він запропонував Норвегії взяти шефство над однією з бригад ЗСУ на зразок Франції, що включає тренування й комплектування.
"Нові анонси скоро", - додав Умєров.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Греція підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду
|Зеленський вперше сказав, в чому полягає суть неядерного стримування РФ
|Зеленський представив «план перемоги» лідерам ЄС
|Сучасну російську зброю виявили у «Хезболли»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швейцарія передасть Україні три машини для розмінування
|Норвегія надасть Україні обіцяні шість F-16 найближчим часом, є домовленості щодо зміцнення ППО - Умєров
|Нідерланди виділять 271 млн євро на великокаліберні артилерійські снаряди для України
|Швейцарія виділила CHF30 млн на роботу Швейцарського фонду розмінування в Україні
|Україна і Греція підписали в Брюсселі двосторонню безпекову угоду
|В Україні відкрили новий табір для російських військовополонених
Бізнес
|У Apple великі плани на «розумний дім»: компанія розширить використання ШІ та відкриє свою екосистему для гаджетів інших виробників
|Google замовив ядерні реактори для своїх центрів обробки даних
|22% медичних порад Copilot можуть вбити, — дослідження
|США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ до деяких країн, - Bloomberg
|Штучний інтелект може замінити меню налаштувань в смартфонах Samsung Galaxy S
|ЗМІ: китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера
|Google хоче зупинити відкриття Play Store для сторонніх магазинів через ризики безпеки Android