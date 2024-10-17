Норвегія надасть Україні обіцяні шість F-16 найближчим часом, є домовленості щодо зміцнення ППО - Умєров

Норвегія продовжить підтримку й надасть Україні шість винищувачів F-16 найближчим часом, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за результатами переговорів з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом у Брюсселі.

"Під час Ради Україна-НАТО провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Подякував норвезькому уряду та народу за безпрецедентну підтримку України. Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема в далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони", - написав Умєров у фейсбуці.

Також окремий фокус переговорів міністрів - авіаційна складова. Зокрема, посилення українських можливостей винищувачами F16.

"Норвегія продовжить підтримку й надасть Україні шість літаків найближчим часом. Також обговорили питання розвитку української оборонної промисловості. Запросив Норвегію долучитись до "Данської моделі" - прямого фінансування українських оборонних підприємств. Працюємо в цьому напрямі", - зазначив Умєров.

Окремо він запропонував Норвегії взяти шефство над однією з бригад ЗСУ на зразок Франції, що включає тренування й комплектування.

"Нові анонси скоро", - додав Умєров.