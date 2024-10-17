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Швейцарія виділила CHF30 млн на роботу Швейцарського фонду розмінування в Україні
17:37 17.10.2024 |
Уряд Швейцарії надасть 30 млн швейцарських франків (близько $34,7 млн) на підтримку роботи Швейцарського фонду розмінування, що базується в Женеві (Fondation suisse de déminage, FSD), в Україні до 2027 року, повідомив глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс.
"Це гравці на передньому краї. Нам потрібна стратегія, але перш за все нам потрібні чоловіки та жінки, які виконують цю роботу, та машини. Я вірю, що завдяки цьому внеску Швейцарський фонд зможе значно розширити свою діяльність", - сказав він на конференції у четвер у Лозанні на Другій щорічній конференції із питань протимінної діяльності в Україні (Ukraine Mine Action Conference, UMAC-2024).
Кассіс зазначив, що завдяки цій підтримці FSD буде більш впевненим у своїй роботі, оскільки знає, що стратегічний план України із розмінування фінансуватиметься у довгостроковій перспективі, і тому він може взяти на себе зобов'язання.
Глава МЗС зазначив, що такі міжнародні конференції часто стають каталізатором урядових рішень про виділення підтримки, і висловив сподівання, що інші країни наслідуватимуть приклад Швейцарії, яка торік також виділила Україні на розмінування CHF100 млн на чотири роки.
"Мета конференції, покликаної зміцнити міжнародне співробітництво та підтримку гуманітарної допомоги в Україні, полягає саме в обміні знаннями та передовим досвідом на технічному рівні та, водночас, на політичному рівні, щоб забезпечити підтримку, не лише моральну, а й фінансову та стратегічну , для відновлення, яке не є простою справою", - зазначив Кассіс.
Він зазначив, що результатом конференції буде заклик до дії.
"Бо нам не потрібні нові правила, нам не потрібні папери, нам потрібні дії. І саме на цьому слові ми хотіли б загострити увагу всіх присутніх тут сьогодні", - наголосив глава МЗС.
За його словами, від початку повномасштабної агресії РФ Швейцарія виділила Україні близько CHF3,7 млрд, більша частина з яких призначена для 65 тис. українців, яких прийняла країна.
Кассіс заявив, що уряд Швейцарії вирішив зберегти відданість Україні на наступні 12 років, і розраховує, що парламент країни перегляне своє рішення і вже до кінця цього року схвалить виділення CHF1,5 млрд протягом наступних чотирьох років на програму для України, яка включає в себе гуманітарне розмінування, а також відновлення, цифровізацію, децентралізацію та інші проєкти.
Він додав, що зараз готується програма витрачання цих коштів, яка надасть загальну картину того, що Швейцарія хоче зробити протягом наступних чотирьох років.
"Деякі речі ще мають бути схвалені парламентом. Обговорення тривають. Я впевнений, що до кінця року ми матимемо позитивні рішення, щоб зберегти нашу підтримку Україні", - підсумував він.
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