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АНАЛІТИКА

В Україні відкрили новий табір для російських військовополонених

15:59 17.10.2024 |

Політика

 

В Україні відкрили новий табір для російських військовополонених - "Центр-5", у якому створено спеціальні умови для тримання військовополонених із пораненнями, зокрема ампутантів і лежачих, повідомляє пресслужба державного проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу жить".

"Оскільки кількість росіян, які щомісяця здаються в полон ЗСУ, значно перевищує кількість тих, кого Росія повертає в межах обмінів, місця тримання військовополонених в Україні дуже швидко заповнюються", - наголошується в повідомленні проєкту в телеграм у четвер.

Повідомляється, що умови в "Центр-5" відповідають усім вимогам міжнародного гуманітарного права: окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою, доступ до медичної допомоги.

Особливістю "Центр-5" є те, що в таборі створено умови для тримання військовополонених із пораненнями: ампутантів, лежачих, військовополонених із різними захворюваннями тощо. "Таких військовополонених росіян в Україні дуже багато, і російська сторона навмисно відмовляється повертати саме інвалідів і хворих. Ось уже 2,5 роки Росія відмовляється виконувати вимоги Женевських конвенцій і блокує створення змішаних медичних комісій для проведення репатріації поранених і хворих", - зазначено в повідомленні.

"Україна зберігає максимально можливу відкритість у питаннях поводження з військовополоненими та дотримується взятих на себе зобов'язань у межах Женевських конвенцій. Різноманітні міжнародні спостерігачі та ЗМІ можуть відвідувати і "Центр-5, і інші місця тримання російських полонених", - наголошується у повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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