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АНАЛІТИКА

Україна заблокувала головування Росії в Комісії із захисту Чорного моря від забруднення

 

Україна заблокувала головування Росії в Комісії із захисту Чорного моря від забруднення, не допустивши передачу головування від Румунії до Росії, що мало відбутися 16 жовтня, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Сьогодні, 16 жовтня, відбулося 44-те чергове засідання Комісії із захисту Чорного моря від забруднення, в якому взяла участь українська делегації на чолі з першою заступницею міністра Оленою Крамаренко", - ідеться в повідомленні Міндовкілля в телеграмі в середу.

Повідомляється, що "завдяки злагодженій роботі та продуманій стратегії участі делегації України, було недопущено передачу головування в Комісії від Румунії до Росії, яке мало відбутися наприкінці засідання".

"Навіть ідея щодо головування росії у даній комісії - це абсурдно. Українська сторона вважає, що країна-агресор, яка розв'язала війну проти України як сторони Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, з чиєї вини неможливо виконувати Конвенцію та Стратегічний план дій щодо Чорного моря, не може головувати у такій Міжнародній інституції як Чорноморська Комісія. Ми закликаємо членів Комісії підтримати нашу позицію і вжити усіх необхідних заходів для запобігання подібним випадкам збройної агресії у майбутньому", - сказала Крамаренко.

Повідомляється також, що на засіданні Комісією було розглянуто та ухвалено рішення, необхідні для забезпечення операційної діяльності Комісії та її Постійного секретаріату, зокрема, продовжено повноваження Виконавчого директора Постійного секретаріату Комісії та Офіцера з питань оцінки та моніторингу забруднення.

Комісія є керівним органом Конвенції про захист Чорного моря від забруднення, сторонами якої є Болгарія, Грузія, Румунія, Туреччина, Україна і росія, та міжнародною платформою регіональної співпраці в питаннях збереження та відтворення екосистем Чорного моря, забезпечення збалансованого використання морських природних ресурсів та ландшафтів.

Основними напрямами роботи Комісії є захист морського середовища Чорного моря від забруднення з наземних джерел, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття Чорного моря, боротьба із забрудненням морського середовища нафтою та іншими шкідливими речовинами в надзвичайних ситуаціях.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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