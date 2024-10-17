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Японська компанія планує постачати Україні дрони для пошуку мін - ЗМІ
12:24 17.10.2024 |
Японський комерційний виробник промислових безпілотників Prodrone має намір постачати свою продукцію в Україну для використання в операціях із гуманітарного розмінування.
Про це повідомило японське ділове видання Nikkei, передає Укрінформ.
Зазначається, що Prodrone планує передавати Україні дрони, здатні пересуватись на висоті 50 см над землею.
Технологію пошуку мін розроблятимуть українські фахівці і, як очікується, із впровадженням штучного інтелекту, завдяки чому дрон зможе наносити виявлені міни на інтерактивну карту місцевості.
Японська компанія розраховує розпочати постачання безпілотників в Україну наступного року.
На сайті Prodrone зазначається, що вона виробляє безпілотні літальні апарати для зйомки з високою роздільною здатністю окремих земельних ділянок (під будівництво, видобуток корисних копалин тощо), перевірки інфраструктурних об'єктів (мостів, дамб, тунелей та інших споруд), а також логістики й транспортування вантажів.
Токіо раніше вже надавав допомогу Києву в питаннях знешкодження мін. Японія передала Україні чотири установки ALIS, що дозволяють з великою точністю знаходити міни, а також 50 металодетекторів. Крім того, українські експерти пройшли в Японії навчання з розмінування.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із головою Японської організації зовнішньої торгівлі Норіхіко Ішігурою, представниками японських та українських компаній відкрили представництво JETRO у Києві.
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