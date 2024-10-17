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Шольц про «план перемоги»: Є рішення, які я ухвалив, і вони не зміняться
11:42 17.10.2024 |
Німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи представлений президентом Володимиром Зеленським "план перемоги", зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".
Про це Шольц сказав перед початком саміту ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".
Шольц назвав важливим те, що у лідерів ЄС буде можливість поспілкуватись з українським президентом Володимиром Зеленським, який на саміті у четвер планує презентувати свій "план перемоги".
"Я сам робив це дуже активно і неодноразово протягом останніх тижнів і місяців, я дуже часто зустрічався з ним (Володимиром Зеленським). Ви знаєте позицію Німеччини з цих питань. У цьому відношенні нічого не зміниться", - сказав Шольц.
Він додав, що зараз найважливіше - це те, що "ми організовуємо солідарність і говоримо про те, що можливо" у підтримці України.
"І основна увага приділяється забезпеченню того, щоб у нас були засоби, які дозволять Україні захистити себе. Крім того, є стратегічні питання для обговорення, ви знаєте, які рішення я прийняв, і це не зміниться", - наголосив ще раз Олаф Шольц.
Одним із пунктів "плану перемоги" Володимира Зеленського є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях в Росії. У цьому контексті Україна вже багато місяців намагається отримати згоду Берліна на передачу крилатих ракет Taurus, однак Шольц категорично проти.
Зеленський провів двосторонню зустріч із Шольцом в Берліні 11 жовтня, де представив йому "план перемоги".
В ОПУ зазначали, що це була третя зустріч Зеленського із Шольцом за осінь 2024 року, але її Зеленський вважає "найважливішою за весь час повномасштабного російського вторгнення".
Шольц перед переговорами повідомив, що Німеччина разом з ще трьома країнами готує новий пакет допомоги для України на 1,4 млрд євро з ППО, гаубицями, САУ та іншою важливою зброєю.
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