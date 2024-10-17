Перша приватна школа операторів БпЛА отримала сертифікат за спрощеною процедурою

Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл приватній школі операторів БпЛА. Його за спрощеною процедурою здобула київська Global Drone Аcademy, повідомила пресслужба міністерства.

"Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, а й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дасть їм змогу служити у війську за конкретним напрямком", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що процес відбувся в межах експериментального проєкту із сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів. Ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах.

"Приватні школи з початку війни навчили тисячі пілотів, тепер ці знання підтверджуються офіційним документом. Це збільшить попит на навчання і стимулює відкриття ринку", - прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Global Drone Аcademy працює ще з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3700 операторів БпЛА. Серед її випускників - військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.