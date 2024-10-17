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АНАЛІТИКА

Перша приватна школа операторів БпЛА отримала сертифікат за спрощеною процедурою

09:34 17.10.2024 |

Політика, Україна

 

Міністерство оборони України вперше видало офіційний дозвіл приватній школі операторів БпЛА. Його за спрощеною процедурою здобула київська Global Drone Аcademy, повідомила пресслужба міністерства.

"Відтепер заклад не лише навчатиме військових і цивільних управлінню дронами, а й надаватиме випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дасть їм змогу служити у війську за конкретним напрямком", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що процес відбувся в межах експериментального проєкту із сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів. Ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах.

"Приватні школи з початку війни навчили тисячі пілотів, тепер ці знання підтверджуються офіційним документом. Це збільшить попит на навчання і стимулює відкриття ринку", - прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Global Drone Аcademy працює ще з 2022 року. За цей час школа випустила понад 3700 операторів БпЛА. Серед її випускників - військові ССО, ГУР, СБУ та ЗСУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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