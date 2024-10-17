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Держдеп: США співпрацюють з Україною щодо «плану перемоги» та «інших заходів»
09:14 17.10.2024 |
США продовжують співпрацювати з Україною щодо "плану перемоги", ініційований президентом Володимиром Зеленським.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає "Європейська правда".
Міллер не став конкретизувати свою минулу заяву про "продуктивні кроки", які влада США вбачає в плані, з яким Зеленський ознайомив американського колегу Байдена.
Також він не уточнив, які пункти та положення в ініціативі підтримує американська сторона.
"Я не збираюся вдаватися в різні деталі, окрім того, що скажу, що ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану", - сказав речник Держдепу США.
Він також зазначив, що Байден у телефонній бесіді з Зеленським 16 жовтня "очевидно" торкався питання плану перемоги України у війні з РФ.
"Я впевнений, що це була одна з тем розмови. І ми продовжуємо співпрацювати з ними щодо інших заходів, які, на нашу думку, не входять до плану, і які, на нашу думку, допоможуть Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир", - додав Міллер.
Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського, який він презентував партнерам і напередодні розкрив українським депутатам, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".
Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.
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