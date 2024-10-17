Зеленський запропонував Байдену розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої було оголошено про новий пакет допомоги в $425 млн, український лідер також запропонував американському президенту розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї.

"Провів телефонні переговори із президентом Джозефом Байденом і висловив вдячність Сполученим Штатам за непохитну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення. Лідерство президента Байдена в об'єднанні світу та міцна двопартійна підтримка Америки мали вирішальне значення та допомогли Україні вистояти й захистити нашу незалежність", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу ввечері.

"Запропонував розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї. Також обговорили важливість додаткових тренувань для українських воїнів", - зазначив глава української держави.

Президент подякував Байдену, обом партіям Конгресу та американському народу за оголошений сьогодні пакет допомоги на суму $425 млн, до якого ввійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

Співрозмовники також обговорили майбутнє онлайн-засідання Української оборонної контактної групи у форматі "Рамштайн".

"Поінформував президента Байдена про своє сьогоднішнє звернення до українського парламенту, під час якого План перемоги отримав тверду підтримку всіх парламентських партій та груп. Завтра представлю його нашим партнерам із ЄС на засіданні Ради Європи", - повідомив президент.

Він подякував США за готовність допомогти Україні зміцнити позиції, щоб примусити Росію до доброчесної дипломатії.