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АНАЛІТИКА

Посол США: Україну не планують запрошувати в НАТО «в короткостроковій перспективі»

 

Північноатлантичний Альянс "у короткостроковій перспективі" не планує запрошувати Україну до НАТО, що є першим пунктом представленого Володимиром Зеленським "плану перемоги".

Про це журналістам у середу, 16 жовтня, сказала постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, передає "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

На питання про можливість надання Україні офіційного запрошення на вступ до НАТО американський посол нагадала про офіційну позицію Альянсу про "незворотний шлях" Києва до членства.

"Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжимо розмови з нашими друзями в Україні про те, якими шляхами вони можуть рухатись до Альянсу", - додала Сміт.

Раніше в середу український президент Володимир Зеленський представив у парламенті "план перемоги", перший пункт якого передбачає невідкладне запрошення України у НАТО, для чого потрібна рішучість партнерів.

Посол України в НАТО Наталія Галібаренко заявила, що Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО до того, як Джо Байден залишить Білий дім, стверджуючи, що це було б гідною спадщиною для президента США.
Ключові теги: США
 

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