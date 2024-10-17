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Зеленський в четвер відвідає Брюссель для зустрічей з ЄС і НАТО
23:43 16.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський в четвер відвідає з візитом Брюссель.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Про візит президента стало відомо з оновленої програми зустрічі міністрів оборони країн НАТО.
У штаб-квартирі Альянсу відзначили, що Зеленський відвідає головний офіс НАТО у четвер по обіді. У нього запланована спільна пресконференція з генсеком НАТО Марком Рютте.
Того ж дня у штаб-квартирі відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО. Досі не повідомляли, хто представлятиме Україну на засіданні.
Крім того, очікувалось, що президент виступить на саміті ЄС, де представить лідерам держав та урядів країн Євросоюзу свій "план перемоги". До цього часу не уточнювалось, у якому форматі виступатиме президент - віртуальному чи буде присутнім особисто.
Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.
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