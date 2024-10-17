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АНАЛІТИКА

У США відповіли, чи зможуть надавати допомогу одночасно Україні та Ізраїлю

 

Сполучені Штати Америки відчувають себе комфортно дотримуючись зобов'язань перед союзниками. У багатьох випадках це різні типи систем допомог від США.

Про це РБК-Україна відповіла постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт під час онлайн-брифінг для журналістів.

Під час брифінгу журналіст РБК-Україна запитав у Сміт, чи зможуть Штати надавати допомогу одночасно Україні та Ізраїлю у випадку, якщо на Близькому Сході почнеться велика війна.

За її словами, наразі США відчувають себе комфортно, дотримуючись зобов'язань перед союзниками та партнерами як на Близькому Сході, так і перед Україною. Також Штати наразі дотримуються своїх зобов'язань в інших куточках світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном.

"У багатьох випадках це різні типи систем, які надаються, іноді з використанням різних форм допомоги в уряді США", - сказала Сміт.

Вона також вважає, що зараз у Вашингтоні немає осіб, які дивляться на допомогу США як на "зусилля з нульовою сумою в будь-якому вигляді, порядку чи формі".

"Ми віримо, що завдяки великому внеску багатьох країн світу для України ми можемо разом продовжувати надавати те, що їм потрібно, водночас гарантуючи, що ми зможемо захищати Ізраїль", - підкреслила вона.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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