«План перемоги, але не негайної»: як західні ЗМІ оцінюють пропозицію Зеленського

Західні видання відреагували на оприлюднення президентом України Володимиром Зеленським "плану перемоги".

Цинізм і втому серед союзників України видання Washington Post називає причиною того, що "план перемоги" Зеленського "буде далеким від негайної "перемоги", на яку багато хто сподівався".

Утім і сам президент наполягає, що у разі старту роботи за озвученим планом можна буде "завершити війну не пізніше наступного року".

WP нагадує, що Зеленський представив цей план президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі у Вашингтоні. А Україна, пише видання, виснажується у своїй боротьбі проти російської військової машини, яка перевищує українські ресурси кількісно.

Газета цитує президента Чехії Петера Павела, котрий заявив, що українцям "потрібно бути реалістами" і що найімовірнішим результатом війни буде те, що частина української території опиниться під контролем Росії.

WP передбачає "зміну прозахідних настроїв в Україні" у разі теоретичних мирних перемовин з Росією, навіть попри те, що США та європейські уряди "вклали багато мільярдів доларів у боротьбу", водночас допустивши повільні темпи постачань зброї та обмеження на використання зброї великої дальності.

Газета The New York Times зазначає, що пропозиція Зеленського значною мірою покладається на збільшення допомоги Заходу.

"Поки це викликало прохолодну реакцію союзників України",

- зазначає видання.

NYT також стверджує, що звернення президента до парламенту "було розцінене багатьма українцями як спроба "продати" його послання вдома та заспокоїти націю, де втома від війни зростає".

Видання наголошує: те, чи підтримають союзники Києва цей план, ще невідомо. Газета також цитує генерала Чарльза Брауна, голову Об'єднаного комітету начальників штабів військ США, котрий сказав, що "план перемоги" повторює деякі з попередніх закликів України збільшити військову допомогу.

Сам Зеленський, виступаючи у парламенті, зазначив, що деякі партнери України вже висловили підтримку його ідеї.

Водночас видання Newsweek нагадує: "Жодна країна публічно не схвалила чи не прокоментувала здійсненність плану".

Зеленський, припускають у Newsweek, "прагне зміцнити стратегію до того, як новий президент США складе присягу наступного року". Опитані виданням посадовці свідчать, що жоден із нинішніх кандидатів у США однозначно "не гарантує кращого результату для Києва".

"Виглядає, що він [Володимир Зеленський] також сформулював своє бачення [підтримки України] як інвестиційну можливість для західних союзників з погляду природних ресурсів та економічного потенціалу", - додає видання BBC.

Як повідомляв Голос Америки, економічний пункт "плану перемоги" передбачає розвиток економічного потенціалу України, в тому числі родовищ корисних копалин.

Зеленський назвав поклади ресурсів в Україні, а також її потенціал у виробництві енергії та продовольства одними з ключових цілей Росії у війні: "І це наша можливість зростання. Економічного зростання України. Економічного посилення Євросоюзу заради економічної й багато в чому безпекової автономії Європи".

"Президент України хоче, щоб його виснажені війська продовжували битися. Але оскільки його армія настільки залежить від допомоги Заходу, його "план перемоги" потребуватиме схвалення наступного президента США", - констатує BBC.

Видання також цитує заяву із Кремля, котрий відкинув озвучений у Верховній Раді план, заявивши, що Києву потрібно "протверезіти".

Також BBC цитує заяву Зеленського про те, що Китай, Іран і Північна Корея у підтримці Росії сформували "коаліцію злочинців".

"Умови миру, які висуває Зеленський, дедалі більше суперечать ситуації, яка його оточує",-

вважають оглядачі BBC

На їх думку, перед українськими депутатами президент України "визнав зростаючу втому в своїй країні".

А "його власна втома була відбита на його обличчі, коли він сказав, що "перемога стала для декого незручним словом, на жаль".