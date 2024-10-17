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НАТО не може підтвердити участь військових КНДР у війні РФ проти України
23:16 16.10.2024 |
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що не може підтвердити участь північнокорейських військових у бойових діях в Україні.
Про це він сказав напередодні міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
"Я не можу підтвердити ці повідомлення", - сказав Рютте, відповідаючи на питання про залучення військових КНДР до бойових дій РФ проти України.
Водночас він зазначив, що такі повідомлення викликають занепокоєння.
"Те, що ми точно знаємо так це те, що Північна Корея допомагає підживлювати військові зусилля РФ проти України. Ми рішуче засуджуємо поглиблення військової співпраці між РФ і Північною Кореєю. Але на цій стадії ми не можемо підтвердити повідомлення, про які ви згадали", - заявив генсек.
Раніше Сполучені Штати заявили, що стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.
Перед цим президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.
Північна Корея, як відомо, постачає Росії балістичні ракети і боєприпаси, хоча ці країни намагаються заявляти, що це неправда.
Нещодавно газета The Times повідомила, що половина з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.
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