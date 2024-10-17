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АНАЛІТИКА

Сибіга: Всі глави МЗС Нордично-Балтійських держав – за дозвіл на удари вглиб Росії

Сибіга: Всі глави МЗС Нордично-Балтійських держав – за дозвіл на удари вглиб Росії

 

Усі очільники зовнішньополітичних відомств країн Нордично-Балтійської вісімки підтримують дозвіл Україні завдавати ударів по військових цілях в глибині Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у понеділок в Одесі глава МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі з колегами зі Швеції, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Фінляндії.

Міністр відзначив, що Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень на застосування ракет зброї дальнього радіуса дії, які передають західні союзники.

"Я радий констатувати, що ці міністри, глави делегацій, які присутні тут, ми всі однодумці: всі підтримують необхідність цього рішення - зняття будь-яких обмежень на застосування західної зброї чи зброї наших союзників для досягнення певних військових цілей", - сказав Сибіга.

"Росія має повне домінування в повітрі. Вони щоденно бомблять наших військових керованими ракетами, масовано... Один із дієвих шляхів, щоб це зупинити - це надати Україні дозвіл на застосування далекобійної зброї по військових об'єктах на території РФ", - додав глава МЗС.

Зняття партнерами України обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України та на території РФ є однією зі складових "плану перемоги" президента Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає "дуже реалістичним" представлений Зеленським "план перемоги", якщо для його реалізації будуть ухвалені відповідні політичні рішення.

Ключові теги: Росія
 

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