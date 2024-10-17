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Сибіга: Всі глави МЗС Нордично-Балтійських держав – за дозвіл на удари вглиб Росії
22:45 16.10.2024 |
Усі очільники зовнішньополітичних відомств країн Нордично-Балтійської вісімки підтримують дозвіл Україні завдавати ударів по військових цілях в глибині Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у понеділок в Одесі глава МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі з колегами зі Швеції, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Фінляндії.
Міністр відзначив, що Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень на застосування ракет зброї дальнього радіуса дії, які передають західні союзники.
"Я радий констатувати, що ці міністри, глави делегацій, які присутні тут, ми всі однодумці: всі підтримують необхідність цього рішення - зняття будь-яких обмежень на застосування західної зброї чи зброї наших союзників для досягнення певних військових цілей", - сказав Сибіга.
"Росія має повне домінування в повітрі. Вони щоденно бомблять наших військових керованими ракетами, масовано... Один із дієвих шляхів, щоб це зупинити - це надати Україні дозвіл на застосування далекобійної зброї по військових об'єктах на території РФ", - додав глава МЗС.
Зняття партнерами України обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України та на території РФ є однією зі складових "плану перемоги" президента Володимира Зеленського.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає "дуже реалістичним" представлений Зеленським "план перемоги", якщо для його реалізації будуть ухвалені відповідні політичні рішення.
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