Україна знову запропонувала FATF внести Росію до чорного списку

Наступного тижня Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) на прохання України розгляне питання внесення Росії до свого чорного списку, про що свідчить конфіденційний документ, отриманий Politico.

Україна вперше подала запит на внесення Росії до списку країн високого ризику у квітні 2022 року, але попередні спроби не мали успіху. Тепер Київ намагається переконати внутрішню комісію FATF, яка розгляне нові докази 22 жовтня.

У документі Україна акцентує на фінансовій і військовій співпраці Росії з країнами високого ризику, такими як Північна Корея та Іран, а також на фінансуванні приватних військових угруповань, таких як група "Вагнер", та їхніх незаконних діях.

Окрім того, документ згадує використання Росією Telegram-каналів і криптовалют для фінансування тероризму та відмивання грошей, отриманих від товарів, вкрадених під час вторгнення в Україну.

Це рішення може серйозно підірвати фінансову репутацію Росії, оскільки потрапляння до чорного або сірого списку FATF вважається економічно руйнівним для будь-якої держави.

У лютому 2023 року FATF призупинила членство Росії після її вторгнення в Україну, але донині утримувалася від зниження її рейтингу. Тепер Україна посилює свої зусилля, щоб домогтися цього.

FATF, яка базується в Парижі, об'єднує близько 40 країн, включно з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією, та збирається тричі на рік для перегляду країн, які можуть бути додані або виключені зі списків високого ризику. Хоча FATF публічно засудила агресію Росії, будь-які зміни в її рейтингу потребують консенсусу серед членів організації.

У разі успіху Росія приєднається до таких країн, як Іран, Північна Корея та М'янма, які перебувають у найвищій зоні ризику FATF.