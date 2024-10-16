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ІТ-коаліція зібрала вже €157 мільйонів на підтримку України
17:07 16.10.2024 |
ІТ-коаліція з вересня 2023 року зібрала 157 мільйонів євро на підтримку України, з цієї суми Україна отримала обладнання і програмного забезпечення на 99 мільйонів.
Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Укрінформ.
Як зазначається, 70 мільйонів є прямими внесками, включно із анонсованим внеском у 10 мільйонів від Нідерландів, а 87 мільйонів від Німеччини - у вигляді ліцензій SAP
В Амстердамі пройшло чергове засідання ІТ-коаліції. Попереднього разу країни-члени коаліції зустрічалися у липні. З того моменту Міністерство оборони та Збройні сили України отримали нові поставки від Канади, Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів та Великої Британії. Обладнання та ліцензії централізовано закупили через Агенцію НАТО з підтримки та постачання завдяки внескам Данії та Люксембургу.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, кібербезпека є одним з ключових напрямків роботи Міноборони. Поставки в межах ІТ-коаліції посилять цей напрям, адже росіяни продовжують атакувати кіберінфраструктуру України.
"Також ці поставки допоможуть масштабувати проєкти Центру інновацій і сприятимуть подальшому впровадженню системи SAP у Збройних силах України", - зазначила Черногоренко.
Під час засідання учасники коаліції обговорили реалізацію дорожньої карти, здійснення закупівель, а також потреби Міноборони та Збройних сил України у розбудові ІТ-інфраструктури.
За словами заступниці міністра оборони Естонії Туулі Дунетон, окрім пошуку фінансування до кінця 2024 року, ІТ-коаліція зосередила свою увагу на прискоренні закупівель та поставок в Україну.
"Наша мета - поставити якомога більше обладнання, щоб скористатися перевагою, яку можуть надати технології на полі бою", - підкреслила Дунетон.
ІТ-коаліція на чолі з Естонією та Люксембургом є однією з восьми коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Коаліція спрямована на надання підтримки Міноборони та Збройним силам України у сферах ІТ, зв'язку та кібербезпеки.
До Коаліції входять 14 країн-партнерів та Україна. Фінляндія та Іспанія доєдналися до Коаліції у вересні. Очікується, що незабаром її членами стануть ще кілька країн.
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