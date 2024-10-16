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Учасники рекрутингу через "Дію" підтверджують придатність до військової служби без проходження медогляду - Кабмін
Кабінет Міністрів України встановив, що учасники експериментального проєкту з рекрутингу через портал державних послуг "Дія" підтверджують придатність до військової служби без проходження медичного огляду та психологічного тестування.
Згідно з постановою №1170 від 15 жовтня, Кабінет Міністрів схвалив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту з рекрутингу громадян України через портал державних послуг "Дія".
Порядком реалізації експериментального проєкту визначено, що учасниками проєкту є громадяни України віком від 18 до 55 років, які не проходять військову службу у Збройних силах, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки або розвідувальних органах, не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та виявили бажання взяти участь в експериментальному проєкті.
Зазначається, що заява на рекрутинг у "Дії", окрім ідентифікаційних даних, міститиме: військове звання (за наявності); обрану військову посаду; інформацію про базову загальновійськову підготовку (за наявності); інформацію про досвід участі в бойових діях (за наявності); повідомлення про придатність до військової служби за станом здоров'я.
"Учасники експериментального проєкту підтверджують придатність до військової служби без проходження медичного огляду та психологічного тестування шляхом повідомлення особою в заяві про придатність до військової служби за станом здоров'я", - йдеться в документі.
За умовами рекрутингу, особа обирає військову посаду під час формування заяви з переліку вакансій, наданих військовою частиною за допомогою рекрутингової платформи.
Далі сформована заява передається до рекрутингової платформи, а в разі надходження повідомлення про прийняття на військову службу за контрактом особі автоматично надходить повідомлення з можливістю залишити відгук про процедуру оформлення документів, проблеми, що могли виникнути під час оформлення документів, а також щодо проходження військової служби.
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