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АНАЛІТИКА

Більшість українців проти проведення виборів в Україні до завершення війни - соцопитування

14:51 16.10.2024 |

Політика, Україна

 

Понад половина українців (56%) негативно ставиться до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в Україні, президентських або парламентських, до завершення війни.

Як свідчать результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова 20-26 вересня і представленого в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу, лише 28% опитаних ставляться до ідеї проведення виборів позитивно.

Підтримка ідеї проведення виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до чинної влади, насамперед президента України. Так, серед тих, хто довіряє президенту України, лише 17% підтримали б такі вибори (не підтримали б 69%), тоді як серед тих, хто йому не довіряє, відповідно 41% і 42%.

Меншою мірою підтримка ідеї проведення президентських і парламентських виборів до завершення війни залежить від рівня довіри до Верховної Ради: серед тих, хто їй довіряє, 23% підтримали б такі вибори (не підтримали б 63,5%), а серед тих, хто їй не довіряє - відповідно 30% і 54%.

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова в межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і здійснюється Pact в Україні. Опитування проводили методом face-to-face в усіх підконтрольних уряду України регіонах за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового добору на перших етапах формування вибірки та квотного методу добору респондентів на завершальному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводили опитування, станом на початок 2022 року за віком, статтю, типом поселення.

Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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