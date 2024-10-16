Україна передасть повний текст «плану перемоги» лише деяким партнерам, він лишиться таємним

Повний текст "плану перемоги" оприлюднюватися не буде, таємні додатки до окремих його пунктів отримають лише певні партнери, від яких залежить його виконання.

Це випливає з виступу президента Володимира Зеленського під час представлення "плану перемоги" у Верховній Раді, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за словами Зеленського, таємний додаток існує до оборонного пункту "плану перемоги".

"Оборонний пункт плану має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги", - сказав він.

Так само таємний додаток є і до пункту про стримування, за яким Україна пропонує партнерам розмістити на своїй території стратегічний неядерний пакет, який сприятиме захисту України в майбутньому.

"Його вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримають і ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування", - розповів Зеленський.

Крім того, таємний додаток має економічний пункт "плану перемоги", він теж передається лише визначеним партнерам.

"Україна пропонує Сполученим Штатам разом із визначеними партнерами, зокрема це Євросоюз, частиною якого Україна - буде, та з іншими партнерами у світі, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, "план перемоги" Зеленського, який він презентував партнерам і щойно розкрив українським депутатам, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Зокрема, першим пунктом плану є запрошення України до НАТО вже зараз.