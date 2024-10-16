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Зеленський: Все частіше чуємо від партнерів слово «перемовини»
14:10 16.10.2024 |
Президент Володимир Зеленський розповів, що в непублічній комунікації з партнерами все частіше звучить слово "перемовини" і все рідше - слово "справедливість".
Про це він розповів у зверненні до Верховної Ради під час представлення свого "плану перемоги", повідомляє "Європейська правда".
Зеленський розповів про певне схиляння до дипломатії у непублічній комунікації з партнерами.
"Ми чуємо від партнерів слово "перемовини" і значно рідше звучить слово "справедливість". Україна відкрита до дипломатії, але до чесної", - наголосив він.
Саме тому, за словами президента, в України є "формула миру" як гарантія перемовин без примусу України до несправедливості.
"Українці заслуговують на достойний мир. План перемоги прокладе шлях до цього.
План перемоги - це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. Тому план перемоги є мостом до реалізації формули миру і шляхом до чесної дипломатії", - наголосив Зеленський.
Раніше видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.
За даними агентства Bloomberg, західні союзники України заявили, що фіксують готовність президента Володимира Зеленського виявити "більшу гнучкість" у питанні завершення розв'язаної РФ війни.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".
Міністерство закордонних справ України після цього спростувало твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності.
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