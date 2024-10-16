Фінансові новини
- |
- 16.10.24
- |
- 15:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Генсек НАТО розповів, за якої умови бачить переговори між Україною та РФ
13:55 16.10.2024 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що стратегія Альянсу полягає у військовій допомозі Україні і якщо в певний момент Київ розпочне переговори з Росією щодо закінчення війни - він зробить це з позиції сили.
Про це він заявив під час брифінгу із прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, передає "Європейська правда".
Рютте акцентував, що НАТО підтримує Україну військовою допомогою та не дозволить очільнику Кремля Владіміру Путіну досягти свого в Україні.
Генсек НАТО повідомив, що США та інші країни надають значну допомогу Україні й все, що потрібно наразі зробити - це переконатися, що Україна може продовжувати опиратися агресії.
"І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець - він зробить це з позиції сили", - додав Рютте.
Раніше колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише Україна має вирішувати, чи погоджуватись на переговори з Росією, чи ні, а головне завдання партнерів - далі допомагати, щоб зробити Україну якомога сильнішою.
Також президент Володимир Зеленський нещодавно повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, та заявив, що представить німецькому канцлеру Олафу Шольцу план, який допоможе цього досягнути.
У середу, 16 жовтня, Зеленський розкрив деталі свого "плану перемоги", який складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна хоче отримати запрошення в НАТО до кінця терміну Байдена – посол
|У Нацбанку обговорюють можливість проведення інтервенцій у євро
|Мішель запросив Зеленського представити план перемоги на саміті ЄС
|У G7 привітали призначення наглядових рад двох закупівельних агентств Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Більшість українців проти проведення виборів в Україні до завершення війни - соцопитування
|Україна передасть повний текст «плану перемоги» лише деяким партнерам, він лишиться таємним
|Зеленський представив українцям свій план перемоги. У ньому 5 пунктів і секретні додатки
|Зеленський: Все частіше чуємо від партнерів слово «перемовини»
|Генсек НАТО розповів, за якої умови бачить переговори між Україною та РФ
|Франція невдовзі почне постачати Україні ударні дрони нової розробки
Бізнес
|Google хоче зупинити відкриття Play Store для сторонніх магазинів через ризики безпеки Android
|Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2024 року
|AMD представила Ryzen AI Pro 300 — професійні чипи для ноутбуків з RDNA 3.5 та NPU 55 TOPS
|Tesla Cybercab: автономне роботаксі без керма та педалей з орієнтовною ціною до $30 тис.
|Tesla показала Robovan – автономний фургон для перевезення 20 пасажирів або вантажу
|Intel анонсує процесори Core Ultra 200S та нову десктопну платформу LGA1851
|В США та Канаді Google Maps тепер дозволяє резервувати місце для паркування в додатку