Генсек НАТО розповів, за якої умови бачить переговори між Україною та РФ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що стратегія Альянсу полягає у військовій допомозі Україні і якщо в певний момент Київ розпочне переговори з Росією щодо закінчення війни - він зробить це з позиції сили.

Про це він заявив під час брифінгу із прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею, передає "Європейська правда".

Рютте акцентував, що НАТО підтримує Україну військовою допомогою та не дозволить очільнику Кремля Владіміру Путіну досягти свого в Україні.

Генсек НАТО повідомив, що США та інші країни надають значну допомогу Україні й все, що потрібно наразі зробити - це переконатися, що Україна може продовжувати опиратися агресії.

"І якщо одного дня Зеленський і його команда вирішать обговорити з Росією, як покласти цьому кінець - він зробить це з позиції сили", - додав Рютте.

Раніше колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лише Україна має вирішувати, чи погоджуватись на переговори з Росією, чи ні, а головне завдання партнерів - далі допомагати, щоб зробити Україну якомога сильнішою.

Також президент Володимир Зеленський нещодавно повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року, та заявив, що представить німецькому канцлеру Олафу Шольцу план, який допоможе цього досягнути.

У середу, 16 жовтня, Зеленський розкрив деталі свого "плану перемоги", який складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".