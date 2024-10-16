Франція невдовзі почне постачати Україні ударні дрони нової розробки

Франція найближчим часом почне постачати Україні нові дрони-камікадзе власної розробки.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це 16 жовтня оголосив міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Лекорню оголосив, що випробування першого французького ударного безпілотника виявились успішними і вже "наступними тижнями" їх отримають перші французькі підрозділи, а також Україна.

Міністр додав, що для Франції важливо щонайменш за два роки "відновити суверенітет" у цій перспективній сфері, тобто забезпечити власне виробництво ударних БПЛА.

У березні 2024 року Міноборони Франції замовило 2 тисячі таких безпілотників французького виробництва, з яких сотню планували для України. Тоді Лекорню зазначив, що ударні безпілотники стають невід'ємною складовою військових операцій і зможуть стати важливим доповненням до САУ Caesar.

Розробку замовили у консорціуму, що об'єднує виробника дронів Delair і багатопрофільну збройову компанію Nexter. Початково ці поставки планували на літо.