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Франція невдовзі почне постачати Україні ударні дрони нової розробки
13:33 16.10.2024 |
Франція найближчим часом почне постачати Україні нові дрони-камікадзе власної розробки.
Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це 16 жовтня оголосив міністр оборони Себастьєн Лекорню.
Лекорню оголосив, що випробування першого французького ударного безпілотника виявились успішними і вже "наступними тижнями" їх отримають перші французькі підрозділи, а також Україна.
Міністр додав, що для Франції важливо щонайменш за два роки "відновити суверенітет" у цій перспективній сфері, тобто забезпечити власне виробництво ударних БПЛА.
У березні 2024 року Міноборони Франції замовило 2 тисячі таких безпілотників французького виробництва, з яких сотню планували для України. Тоді Лекорню зазначив, що ударні безпілотники стають невід'ємною складовою військових операцій і зможуть стати важливим доповненням до САУ Caesar.
Розробку замовили у консорціуму, що об'єднує виробника дронів Delair і багатопрофільну збройову компанію Nexter. Початково ці поставки планували на літо.
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