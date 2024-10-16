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США пояснили, чому не збивають ракети над Україною, як над Ізраїлем
08:59 16.10.2024 |
Сполучені Штати не будуть розміщувати поблизу України систему перехоплення ракет середньої дальності THAAD, аби збивати російські ракети та дрони, як вони це роблять для Ізраїлю, бо російсько-українська війна та війна на Близькому Сході - різні.
Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Європейська правда".
Сінгх підкреслила, що Міністерство оборони та уряд США продовжують підтримувати Ізраїль і Україну у задоволенні їхніх оборонних потреб.
Водночас, відповідаючи на запитання, чому США розгортають систему THAAD в Ізраїлі для захисту від балістичних ракет Ірану, але не роблять цього в країнах НАТО для захисту заходу України від російських ракетних атак, представниця Міноборони США зауважила, що це дві різні ситуації.
"Це різні війни, різні регіони та зобов'язання перед Ізраїлем і Україною є різними", - заявила Сінгх.
Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив близько 200 балістичних ракет у бік Ізраїлю у відповідь на вбивство лідерів підтримуваних Тегераном бойовиків у Лівані.
Опісля Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками через масштабну ракетну атаку на Ізраїль.
Напередодні газета The Washington Post повідомила про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив адміністрації американського президента Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових чи ядерних об'єктах в Ірані.
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