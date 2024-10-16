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АНАЛІТИКА

Сибіга і Блінкен скоординували позиції напередодні важливих міжнародних подій

 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном для скоординування позицій напередодні важливих міжнародних подій.

"Я провів розмову з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити українсько-американське стратегічне партнерство і скоординувати позиції напередодні важливих міжнародних подій", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він також поінформував американського колегу про російські удари по українській енергосистемі та ключові військові й енергетичні потреби.

"Вдячний США за лідерство та підтримку", - зазначив глава МЗС України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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