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Сибіга і Блінкен скоординували позиції напередодні важливих міжнародних подій
23:37 15.10.2024 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном для скоординування позицій напередодні важливих міжнародних подій.
"Я провів розмову з Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити українсько-американське стратегічне партнерство і скоординувати позиції напередодні важливих міжнародних подій", - написав Сибіга в соцмережі Х.
Він також поінформував американського колегу про російські удари по українській енергосистемі та ключові військові й енергетичні потреби.
"Вдячний США за лідерство та підтримку", - зазначив глава МЗС України.
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