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АНАЛІТИКА

Спільний документ щодо реалізації Формули миру буде підготовлено в листопаді - Єрмак

23:29 15.10.2024 |

Політика

 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілися з послами країн G20 в Україні, зустріч була присвячена процесу реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що в зустрічі взяли участь представники дипломатичного корпусу посольств Бразилії, Австралії (онлайн), Аргентини, Великої Британії, Індії, Індонезії, Італії, Кореї, Мексики, Туреччини, ЄС, Франції, Німеччини, ПАР, Японії, США та Канади. В онлайн-режимі також долучилися посли України у відповідних державах.

Андрій Єрмак зазначив, що в жовтні завершиться процес проведення тематичних конференцій на основі "кожного з пунктів" Формули миру.

"Результатом кожної з цих конференцій є спільне комюніке з принципами та запропонованими рішеннями. Найголовніше в комюніке - це конкретні кроки, дії, які потрібні для реалізації пунктів Формули миру. І вони будуть об'єднані у спільному документі, який ми будемо готові презентувати на початку листопада", - сказав керівник Офісу президента.

Очільник ОП наголосив, що Україна готова, зокрема, на майданчику саміту G20 обговорити інші пропозиції, що базуватимуться на принципах міжнародного права та Статуту ООН, щодо справедливого закінчення війни.

"Щоб зробити документ, який справді буде спільним і базою для всіх потенційних переговорів. Тоді буде що обговорювати. Адже ми всі хочемо знати, що необхідно зробити, щоб ми могли сказати, що ця війна закінчилася, а справедливий і тривалий мир повернувся на українську землю", - наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що створити необхідні умови для початку результативних переговорів має реалізація Плану перемоги.

Міністр закордонних справ акцентував, що Україна ніколи не підтримає жодних ініціатив, які розроблялися без її участі.

"Нічого про Україну без України. І також жодні ініціативи не повинні змагатися з нашою Формулою миру і розділяти міжнародну спільноту. Це наш підхід", - додав Андрій Сибіга.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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