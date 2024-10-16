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АНАЛІТИКА

Додатки Плану перемоги стосуються математичної військової складової, їх не буде представлено публічно - Подоляк

23:27 15.10.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський представить у Верховній Раді План перемоги, водночас додатки документа не обговорюватимуть публічно, оскільки вони стосуються математичної військової складової, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент хоче, щоб ... суспільство розуміло, тому що там (у Плані перемоги - ІФ-У) є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді тощо має бути надана Україні, але там (у Плані перемоги - ІФ-У) є інше, там є логіка до розуміння, що війну можна закінчити, тільки примусивши Росію усвідомити, що буде далі", - сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону у вівторок увечері.

За його словами, План перемоги - конкретний і математично обґрунтований, своєю чергою, партнерам треба вирішити, "чи готові вони всі разом капітулювати". "Україна капітулювати не буде", - додав Подоляк.

Він також уточнив, що в Плані перемоги від України та українців залежить "все", "з точки зору розуміння, що єдина країна, яка може правильно розставити фінальні акценти в цій війні, - це Україна", - пояснив радник глави ОП.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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