Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція цьогоріч недовиконає початковий план військової підтримки України

 

Франція через дефіцит бюджету цього року недовиконає свій початковий план щодо обсягів військової допомоги Україні і все ж не досягне позначки 3 млрд євро.

Як повідомляє Politico, пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Президент Франції Емманюель Макрон обіцяв наростити військову допомогу для України до 3 млрд євро, у тому числі на тлі критики, що Франція робить менше, аніж багато інших країн. Цифра "до 3 млрд євро" фігурувала, зокрема, у двосторонній безпековій угоді.

"На початку 2024 року ми ухвалили політичне рішення, що допомога може сягнути 3 млрд євро. На практиці ми перевищимо 2 млрд, але не досягнемо 3 млрд євро", - повідомив Лекорню.

Франції, як і Німеччині, довелося скоротити цю статтю витрат у спробах зменшити дефіцит бюджету, який у 2024 році може сягнути 6% її ВВП.

За словами Лекорню, близько 300 млн євро військової допомоги для України оплачується з доходів від заморожених російських активів. Ці кошти будуть використані на закупівлю 155 мм артилерійських снарядів, САУ Caesar і пального. 400-600 млн будуть згенеровані нижчими показниками інфляції і підуть на модернізацію ракет SCALP і Aster для України.

Також стало відомо, що у першій половині 2025 року Франція очікувано передасть Україні перші винищувачі Mirage 2000.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2139
  0,0176
 0,04
EUR
 1
 44,9232
  0,0343
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7409  0,11 0,26 41,4900  0,02 0,04
EUR 44,7818  0,10 0,22 45,5036  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,02 0,04 41,2400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес