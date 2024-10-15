Порошенко зустрівся зі спікером Палати громад Канади, закликав підтримати членство України в НАТО

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко провів зустріч зі спікером Палати громад Канади Грегом Фергюсом в офісі політсили в Києві, показав йому чергову партію техніки, що готується до відправлення на фронт, і закликав канадських партнерів підтримати членство України в НАТО, повідомляється на сайті "Євросолідарності" у вівторок.

"Радий вітати Грега Фергюса в нашому центрі допомоги Збройним силам України. З перших днів повномасштабного російського вторгнення ми не зупиняємося ні на мить і щодня комплектуємо нові партії військової підтримки для фронту. Вдячний усім нашим союзникам, а сьогодні особисто Канаді, які стали для України справжніми "Братами по зброї", - сказав Порошенко.

Нардеп відзначив обізнаність Фергюса про ситуацію в Україні та нагальні потреби України. "Зі свого боку наголосив, що єдиною справжньою гарантією миру, безпеки і стабільності для України та світу є членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі. Це і буде нашою перемогою", - сказав Порошенко.



