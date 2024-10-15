Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порошенко зустрівся зі спікером Палати громад Канади, закликав підтримати членство України в НАТО

Порошенко зустрівся зі спікером Палати громад Канади, закликав підтримати членство України в НАТО

 

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко провів зустріч зі спікером Палати громад Канади Грегом Фергюсом в офісі політсили в Києві, показав йому чергову партію техніки, що готується до відправлення на фронт, і закликав канадських партнерів підтримати членство України в НАТО, повідомляється на сайті "Євросолідарності" у вівторок.

Порошенко зустрівся зі спікером Палати громад Канади, закликав підтримати членство України в НАТО

 

"Радий вітати Грега Фергюса в нашому центрі допомоги Збройним силам України. З перших днів повномасштабного російського вторгнення ми не зупиняємося ні на мить і щодня комплектуємо нові партії військової підтримки для фронту. Вдячний усім нашим союзникам, а сьогодні особисто Канаді, які стали для України справжніми "Братами по зброї", - сказав Порошенко.

Порошенко зустрівся зі спікером Палати громад Канади, закликав підтримати членство України в НАТО

 

Нардеп відзначив обізнаність Фергюса про ситуацію в Україні та нагальні потреби України. "Зі свого боку наголосив, що єдиною справжньою гарантією миру, безпеки і стабільності для України та світу є членство нашої держави в Північноатлантичному альянсі. Це і буде нашою перемогою", - сказав Порошенко.


Порошенко зустрівся зі спікером Палати громад Канади, закликав підтримати членство України в НАТО
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2139
  0,0176
 0,04
EUR
 1
 44,9232
  0,0343
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7409  0,11 0,26 41,4900  0,02 0,04
EUR 44,7818  0,10 0,22 45,5036  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2200  0,02 0,04 41,2400  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес