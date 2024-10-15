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АНАЛІТИКА

Більшість українців не очікує змін від кадрових перестановок у Кабміні - соцопитування

12:20 15.10.2024 |

Політика

 

Половина (50%) українців підтримує створення уряду народної єдності, при цьому більшість (74%) вважає, що від проведених нещодавно в Кабінеті Міністрів кадрових змін нічого не зміниться, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 20-27 вересня.

Лише 12% очікують поліпшення роботи уряду після кадрових перестановок, а 6% очікують погіршення його роботи.

На заході країни менше (6%) очікують поліпшення роботи Кабміну, ніж на сході (17%), кількість тих, хто очікує погіршення, і тих, хто не очікує змін, відрізняються несуттєво. При цьому серед тих, хто довіряє президенту України Володимиру Зеленському, на позитивні зміни в роботі Кабміну очікують 19% респондентів, а серед тих, хто не довіряє, - лише 3%.

До створення уряду національної єдності позитивно ставиться половина опитаних, негативно - 13%, 33% - нейтрально.

При цьому на заході та в центрі країни більше тих, хто негативно ставиться до такої ідеї (13-17%), на півдні та сході таких менше (8%). Решта показників у регіональному розрізі відрізняються несуттєво. Також частіше негативно ставляться до створення уряду народної єдності ті, хто не довіряють Зеленському (17%), ніж ті, хто довіряють (10%). Водночас серед тих, хто не довіряє Зеленському, дещо більше й тих, хто ставиться до створення уряду народної єдності позитивно (53% проти 49%), водночас суттєво менше тих, хто ставиться нейтрально (27% проти 37%).

"У ситуації, коли, наприклад, опція з виборами неможлива через війну, окремі кадрові зміни можуть виглядати способом "випустити пару" і привнести "свіжість" у сприйняття уряду громадськістю. Наразі ж ми бачимо, що немає ані значного захвату від змін, ані категоричного неприйняття. Ситуація з урядом національної єдності є більш складною і демонструє значну залежність від формулювання питання... Коли йдеться не про окремі політичні сили, а про найширше об'єднання різноманітних патріотичних сил, тоді підтримка є значно вищою", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

"Більшість українців підтримують критику влади, але хочуть, щоб це було в конструктивних межах. Тобто загалом серед українців є запит на єднання і підтримання згуртованості як важливого чинника оборони", - додав він.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю (CATI) серед 1 001 повнолітнього респондента в усіх підконтрольних уряду регіонах України. Формально, за звичайних обставин, статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50% і 1,8% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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