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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Фінляндії заявила про «реальну втому» на Заході від війни в Україні

 

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен попереджає про небезпеку все більшої втоми західних держав від допомоги Україні.

Заяву Валтонен наводить видання Financial Times, пише "Європейська правда".

За словами глави фінської дипломатії, західні держави дедалі більше втомлюються у своїй підтримці України і все частіше сподіваються на якусь форму вирішення конфлікту.

Деякі західні посадовці почали у приватному порядку обговорювати шляхи досягнення припинення вогню, незважаючи на те, що війська Путіна окупували близько п'ятої частини території України. "Вона реальна. І вона зростає", - сказала Валтонен про втому Заходу.

Міністерка відзначила, що конфлікт на Близькому Сході відволікає увагу і ресурси, і, що він домінував у дискусіях на нещодавній сесії Генасамблеї ООН минулого місяця.

"Ці два конфлікти, звичайно, дуже тісно пов'язані, але для нас, європейців, було б важливо усвідомити, що якщо ми дозволимо Росії перемогти в Україні, то, по суті, ми підірвемо довіру до нашого стримування", - сказала вона.

"Підтримка України є, але наскільки вона достатня? Ось у чому питання", - додала Валтонен.

Валтонен вважає, що західні країни повинні посилити санкції, щоб завдати шкоди російській економіці, зокрема, "тіньовому флоту" нафтових танкерів.

"Ці незастраховані та низькоякісні судна обходять обмеження на ціну, але вони також ставлять під загрозу навколишнє середовище, особливо... в Балтійському морі, про яке ми насправді дуже турбуємося. Тому, безумовно, потрібно робити більше", - сказала вона.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повторив у Берліні, що хотів би завершення війни не пізніше 2025 року.

9 жовтня президент відвідав Хорватію, де заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах.
 

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