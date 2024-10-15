Українські військові отримали нові вітчизняні бронемашини «Новатор»

Збройні сили України отримали нову партію бронетранспортерів «Новатор-2» вітчизняного виробництва. Про це заявила 12-та бригада спеціального призначення «Азов» Нацгвардії України в Telegram.

У повідомленні йдеться, що транспортні засоби в основному розгортаються для захисту персоналу від перестрілок і ударів безпілотників.

«"Новатор" вже тривалий час бере участь у найважчих завданнях, які виконують азовці, і рятує їхні життя, виводячи їх з-під обстрілу артилерії і ударів FPV-дронів», - написали в бригаді.

У липні 2024 року українська компанія Ukrarmor передала військовим першу партію «Новатор-2», оснащених системами радіоелектронної боротьби. Через місяць Збройні сили України передали чергову партію техніки підрозділам, дислокованим під Курськом, Росія.

«Ми врахували всі побажання Нацгвардії. Броньована машина пройшла майже рік випробувань перед тим, як її запустили у виробництво», - пояснив під час першого постання генеральний директор компанія» Владислав Бельбас.

Для тих, хто не в курсі

«Новатор-2» - це 7-метрова машина, яка може перевозити до 10 осіб і приблизно 1845 кілограмів вантажу. Автомобіль створений на базі Ford F-550 та оснащений куленепробивним склом, водонепроникною лебідкою. Новатор-2 має повний привід і 7-літровий дизельний двигун Ford V8 Super потужністю 300 кінських сил, що забезпечує максимальну швидкість 140 кілометрів на годину та запас ходу до 500 кілометрів.