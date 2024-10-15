НАТО не піддасться на погрози Росії і продовжить підтримувати Україну - Рютте

НАТО не буде залякана Росією і продовжуватиме рішуче підтримувати Київ, сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого першого візиту до командування Альянсу, що координує постачання зброї та тренування українських збройних сил у Вісбадені (Німеччина), повідомило агентство Reuters у понеділок.

"Послання (президенту Росії Володимиру Путіну) полягає в тому, що ми будемо продовжувати, що ми будемо робити все необхідне, щоб переконатися, що він не досягне своєї мети, що Україна переможе", - сказав він.

Рютте виступив на американській базі, де розташована штаб-квартира нової місії, що отримала назву "Допомога НАТО в забезпеченні безпеки і підготовці кадрів для України" (NSATU), яка поступово візьме на себе координацію західної військової допомоги Києву.

Цей крок широко розглядається як спроба захистити механізм допомоги від можливого повернення в Білий дім критика НАТО Дональда Трампа. Дипломати, однак, визнають, що передача координації військової допомоги НАТО може мати обмежений ефект, з огляду на те, що США є домінуючою державою НАТО і постачають Україні більшу частину озброєнь.

Очікується, що загальна чисельність NSATU становитиме близько 700 осіб, включно з військовослужбовцями, розміщеними у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії та в логістичних центрах у Польщі та Румунії.

На базі у Вісбадені також перебуває американський підрозділ, що відповідає за ракети дальнього радіусу дії, які Вашингтон тимчасово розмістить у Німеччині з 2026 року, щоб протистояти загрозі, яку, на думку обох країн, представляють російські ракети, розміщені поблизу Калінінграда, приблизно за 500 кілометрів від Берліна.

Під час свого першого візиту до Німеччини як глави НАТО Рютте привітав цей крок.Він заявив, що для НАТО вкрай важливо мати повний спектр можливостей, необхідних для стримування російської загрози.

"Ми - НАТО. Ми - оборонний альянс, ми не наступаємо. Ми не зацікавлені в захопленні будь-якої частини будь-якої іншої країни за межами території НАТО. Як демократичний альянс, найсильніший військовий союз у світовій історії, що обслуговує 1 мільярд людей, ми готові протистояти будь-якій загрозі. Ми ніколи не будемо залякані нашими противниками", - сказав він.