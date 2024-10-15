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АНАЛІТИКА

Зеленський: На сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені за держрахунок і поставлені на фронт

23:36 14.10.2024 |

Політика

 

Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін у понеділок доповів про виробництво вітчизняного ОПК і постачання в армію, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні є вже мільйон дронів, які були закуплені державним коштом і поставлені на фронт. І це тільки те, що робить держава. Є також постачання від волонтерів, від усіх, хто підтримує", - сказав Зеленський у відеозверненні в понеділок увечері.

Президент подякував усім, хто робить армію України технологічною, зокрема всім українським виробникам, усьому державному сектору та всім партнерам, які вкладаються у виробництво дронів в Україні.

"Ми й надалі нарощуватимемо ці постачання, і головне, щоб технологічний розвиток допомагав нам берегти життя наших воїнів", - наголосив глава держави.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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