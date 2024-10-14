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Сибіга вперше звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС
17:58 14.10.2024 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок вперше після призначення взяв онлайн-участь у Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу.
Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".
Сибіга поінформував європейських колег про ситуацію на полі бою та пріоритетні військові потреби українських захисників.
Він розповів про постійні обстріли Росією критичної цивільної інфраструктури та енергетики, нещодавні удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі.
"Останнім часом ми стали свідками ударів Росії по наших портах і цивільних суднах. Такими діями росіяни намагаються не лише послабити економіку України, особливо напередодні зими, але й підірвати глобальну продовольчу безпеку", - зазначив міністр і закликав до спільної рішучої відповіді на такі дії РФ.
Сибіга окремо наголосив на потребі пришвидшити допомогу ЄС для посилення протиповітряної оборони та зміцнення енергетичної стійкості України напередодні зими.
Він повторив заклик до зняття обмежень на використання Україною далекобійних спроможностей проти законних військових цілей на території РФ, а також заклик ухвалити рішення про використання протиповітряних спроможностей сусідів України для збиття російських ракет і дронів в українському небі.
Міністр також спростував інформацію, поширену в низці іноземних ЗМІ, про нібито готовність України до неприйнятних територіальних поступок агресору. Він наголосив на безальтернативності "формули миру" та принципу "Жодних рішень про Україну без України".
Раніше видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.
За даними агентства Bloomberg, західні союзники України заявили, що фіксують готовність президента Володимира Зеленського виявити "більшу гнучкість" у питанні завершення розв'язаної РФ війни.
У МЗС вже спростовували ці повідомлення преси.
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