БЕБ оголосило про прийом до нового складу Ради громадського контролю

Бюро економічної безпеки України розпочало прийом документів від кандидатів до нового складу Ради громадського контролю при БЕБ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що прийом документів триватиме з 14 жовтня до 18 жовтня 2024 року включно.

Конкурс з формування складу Ради громадського контролю проводитиметься шляхом рейтингового інтернет-голосування громадянами, які проживають на території України.

"Кандидатури для участі в конкурсі подаються громадськими об'єднаннями, які провадять діяльність у сфері реформування системи кримінальної юстиції, запобігання та/або протидії корупції, захисту прав та інтересів бізнесу протягом не менше двох років та мають підтвердження реалізованих ними проєктів у вигляді звітів, які можуть бути подані у довільній формі", - йдеться в повідомленні.

Для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю на електронну адресу: [email protected] необхідно надіслати:

* рішення керівного органу громадського об'єднання про подання пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі;

* засвідчену в установленому порядку копію статуту громадського об'єднання;

* звіт громадського об'єднання щодо досвіду роботи та результатів реалізації проєктів у сфері реформування системи кримінальної юстиції, запобігання та/або протидії корупції, захисту прав та інтересів бізнесу за останніх два роки;

* заяву кандидата про згоду на участь у роботі Ради громадського контролю;

* копії документа, що посвідчує особу кандидата;

* автобіографію кандидата;

* мотиваційний лист;

* відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата.