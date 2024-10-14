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БЕБ оголосило про прийом до нового складу Ради громадського контролю
17:19 14.10.2024 |
Бюро економічної безпеки України розпочало прийом документів від кандидатів до нового складу Ради громадського контролю при БЕБ.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що прийом документів триватиме з 14 жовтня до 18 жовтня 2024 року включно.
Конкурс з формування складу Ради громадського контролю проводитиметься шляхом рейтингового інтернет-голосування громадянами, які проживають на території України.
"Кандидатури для участі в конкурсі подаються громадськими об'єднаннями, які провадять діяльність у сфері реформування системи кримінальної юстиції, запобігання та/або протидії корупції, захисту прав та інтересів бізнесу протягом не менше двох років та мають підтвердження реалізованих ними проєктів у вигляді звітів, які можуть бути подані у довільній формі", - йдеться в повідомленні.
Для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю на електронну адресу: [email protected] необхідно надіслати:
* рішення керівного органу громадського об'єднання про подання пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі;
* засвідчену в установленому порядку копію статуту громадського об'єднання;
* звіт громадського об'єднання щодо досвіду роботи та результатів реалізації проєктів у сфері реформування системи кримінальної юстиції, запобігання та/або протидії корупції, захисту прав та інтересів бізнесу за останніх два роки;
* заяву кандидата про згоду на участь у роботі Ради громадського контролю;
* копії документа, що посвідчує особу кандидата;
* автобіографію кандидата;
* мотиваційний лист;
* відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата.
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