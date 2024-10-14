В застосунку «Резерв+» скоро з'являться нові функції, - Міноборони

У мобільному застосунку "Резерв+", розробленому Міністерством оборони України, планують додати нові функції. З'являться сервіси щодо онлайн-рекрутингу та оформлення відстрочки для чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

Чиновниця зазначила, що відповідні функції планують запустити у "Резерві+" незабаром.

"Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн - рекрутинг", - йдеться в публікації представниці Міноборони.

Вона також показала в мережі скрін, як може виглядати в застосунку оформлення "бронювання" від мобілізації.