Фінансові новини
- |
- 14.10.24
- |
- 20:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В застосунку «Резерв+» скоро з'являться нові функції, - Міноборони
У мобільному застосунку "Резерв+", розробленому Міністерством оборони України, планують додати нові функції. З'являться сервіси щодо онлайн-рекрутингу та оформлення відстрочки для чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко.
Чиновниця зазначила, що відповідні функції планують запустити у "Резерві+" незабаром.
"Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн - рекрутинг", - йдеться в публікації представниці Міноборони.
Вона також показала в мережі скрін, як може виглядати в застосунку оформлення "бронювання" від мобілізації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виграє $130 млн на рік від зниження МВФ комісій
|Рівень довіри до Зеленського стабілізувався на рівні 59% - КМІС
|ЗМІ: «Рамштайн» на рівні лідерів не збереться під час найближчого візиту Байдена
|Німеччина з трьома союзниками готує для України пакет зброї на 1,4 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сибіга вперше звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС
|БЕБ оголосило про прийом до нового складу Ради громадського контролю
|Росія обстріляла порт в Одесі: пошкоджені два судна, загинула людина
|Рівень довіри до Зеленського стабілізувався на рівні 59% - КМІС
|В застосунку «Резерв+» скоро з'являться нові функції, - Міноборони
|Словаччина планує розширити базу з ремонту військової техніки поблизу України
Бізнес
|Компанія Venus Aerospace розробляє літак Stargazer, який здатний розвивати швидкість понад 7,300 км/год
|Бразилія розблокувала соцмережу Х. Маск пішов на поступки та заплатив штраф
|У США позиваються до TikTok через шкоду психічному здоров'ю підлітків
|Представлено Dimensity 9400: новий чип MediaTek для флагманських смартфонів та планшетів
|«Лабораторія Касперського» втратила доступ до Google Play через американські обмеження
|Renault створила водневий універсал з акумуляторною батареєю
|Foxconn будує найбільший у світі завод із випуску чипів Nvidia GB200: «Попит надзвичайно високий»