Словаччина планує розширити базу з ремонту військової техніки поблизу України

Словаччина готова розширити операції з ремонту військової техніки на кордоні з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після переговорів у п'ятницю в Берліні з німецькою колегою Анналеною Бербок, передає кореспондент Укрінформу.

«Я запевнив пані міністра, що наша співпраця в рамках сервісного хабу, який ми маємо при німецькій фірмі поблизу Міхаловце, буде продовжуватися, і ми хочемо її розширити так, щоби чітко задовольнити потреби німецької сторони з ремонту та обслуговування військової техніки. Є зацікавленість Міноборони розширити цей хаб поблизу Кошиць», - сказав Бланар.

Водночас він нагадав, що сьогоднішня позиція Братислави полягає в тому, що республіка не буде допомагати Україні військовими матеріалами з запасів власної армії, «бо вже немає чим», все вже віддали раніше. Дипломат нагадав у цьому контексті про засоби ППО С-300 та літаки MiГ-29, бронетехніку, які Словацька Республіка передала ще у 2022 році.

Але Словаччина буде допомагати Україні гуманітарно, запевнив дипломат. За його словами, Словаччина є членом коаліції з розмінування в рамках формату «Рамштайн» і буде активно працювати, бо це дуже важливо з огляду на те, що Україна наразі є найбільш забрудненою мінами країною на світ. Словаччина надає у цій сфері техніку та допомагає експертами, додав Бланар.

Він наголосив, що важливою є підтримка сусіда в енергетиці. Від початку року Словаччина надала Україна 52 тис. МВт/год електроенергії, які допомагають стабілізувати українську енергосистему, дві третини якої були зруйновані російськими авіаударами.

Словаччина готова буде допомагати Україні також під час відбудови, сказав міністр.

Глава МЗС також підкреслив, що Братислава вітає шляхи з пошуку миру та сподівається на участь Росії у другому Саміті миру, «як би це не було важко», а також країн глобального Півдня та Китаю.

«Я чітко задекларував, що спільно з Німеччиною ми дуже зацікавлені, а для нас як сусідів України це має ще набагато більше значення, щоби Україна була демократичною, територіально цілісною державою у міжнародно визнаних кордонах. Це є ключовим для міжнародного права», - підкреслив Бланар.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2022 року в Словаччині на кордоні з Україною розпочав роботу ремонтний центр німецької військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти Росії. Центр розташований під містом Міхаловце і створений згідно з міжурядовою угодою Німеччини та Словаччини. Організацією ремонтних робіт займеться німецька зброярська компанія Krauss-Maffei Wegmann.

Уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо припинив військову допомогу Україні з державних резервів восени минулого року після вступу на посаду.