Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Спікер Палати представників США «не має бажання» далі фінансувати Україну

 

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон висловив сподівання, що на президентських виборах переможе Дональд Трамп, який "покладе край" війні в Україні, тому схвалення подальшої допомоги їй не буде потрібне.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Punchbowl News.

На питання про можливість схвалення подальшої підтримки України в Конгресі Джонсон сказав, що "не має бажання далі фінансувати Україну, і сподіваюсь, що в цьому немає потреби".

"Якщо (на виборах. - Ред.) переможе Трамп, то, я вірю, він справді зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю в це. Я думаю, що він зателефонує Путіну і скаже йому: годі", - додав спікер Палати представників.

Він також сказав, що в разі перемоги Камали Гарріс війна в Україні не закінчиться, і назвав це "відчайдушним і небезпечним сценарієм".

Майк Джонсон, як відомо, тривалий час гальмував ухвалення пакета з допомогою Україні та союзникам США на початку року на загальну суму 61 мільярд доларів, але зрештою запропонував свій подібний законопроєкт, схвалений у квітні.

Ситуація в американському Конгресі може змінитись на користь республіканців після виборів у листопаді 2024-го, що може внести ще більше невизначеності в подальше схвалення фінансування України.

Республіканський кандидат у президенти Трамп неодноразово обіцяв завершити війну в Україні ще до того, як складе присягу, і лякав "Третьою світовою війною" в разі перемоги опонентки Гарріс.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1891
  0,0181
 0,04
EUR
 1
 45,0238
  0,0239
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8478  0,04 0,10 41,5057  0,01 0,01
EUR 44,8804  0,06 0,14 45,6017  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2025  0,00 0,01 41,2175  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес