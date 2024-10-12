Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський і Штайнмаєр обговорили оборонні потреби України та розвиток регіональних партнерств

 

Президент України Володимир Зеленський і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр обговорили в Берліні ситуацію з безпекою в Україні та розвиток регіональних партнерств.

"Основна тема перемовин - безпекова ситуація в Україні та потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі й активних бойових дій на фронті", - повідомила пресслужба глави Української держави.

Під час зустрічі також обговорили розвиток регіональних партнерств, зокрема з прифронтовими областями, і домовилися продовжувати робити все для того, щоб і надалі розбудовувати мережу такої співпраці.

"Президент Німеччини відзначив успіх його патронату над відновленням Чернігівщини. Федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія підтримала низку проєктів, зокрема й ініціативу першої леді Олени Зеленської з облаштування укриттів у закладах освіти на Чернігівщині", - наголошується в пресрелізі.

Штайнмаєр також запевнив у непохитній підтримці України та солідарності німецького народу з українцями.

Глава Української держави подякував ФРН за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, насамперед, в оборонній сфері. Він наголосив, що важливо зберегти її на такому ж високому рівні й наступного року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1891
  0,0181
 0,04
EUR
 1
 45,0238
  0,0239
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8885  0,02 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR 44,9423  0,07 0,16 45,6185  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес