Зеленський і Штайнмаєр обговорили оборонні потреби України та розвиток регіональних партнерств

Президент України Володимир Зеленський і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр обговорили в Берліні ситуацію з безпекою в Україні та розвиток регіональних партнерств.

"Основна тема перемовин - безпекова ситуація в Україні та потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі й активних бойових дій на фронті", - повідомила пресслужба глави Української держави.

Під час зустрічі також обговорили розвиток регіональних партнерств, зокрема з прифронтовими областями, і домовилися продовжувати робити все для того, щоб і надалі розбудовувати мережу такої співпраці.

"Президент Німеччини відзначив успіх його патронату над відновленням Чернігівщини. Федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія підтримала низку проєктів, зокрема й ініціативу першої леді Олени Зеленської з облаштування укриттів у закладах освіти на Чернігівщині", - наголошується в пресрелізі.

Штайнмаєр також запевнив у непохитній підтримці України та солідарності німецького народу з українцями.

Глава Української держави подякував ФРН за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, насамперед, в оборонній сфері. Він наголосив, що важливо зберегти її на такому ж високому рівні й наступного року.