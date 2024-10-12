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Зеленський і Штайнмаєр обговорили оборонні потреби України та розвиток регіональних партнерств
23:42 11.10.2024 |
Президент України Володимир Зеленський і федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр обговорили в Берліні ситуацію з безпекою в Україні та розвиток регіональних партнерств.
"Основна тема перемовин - безпекова ситуація в Україні та потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі й активних бойових дій на фронті", - повідомила пресслужба глави Української держави.
Під час зустрічі також обговорили розвиток регіональних партнерств, зокрема з прифронтовими областями, і домовилися продовжувати робити все для того, щоб і надалі розбудовувати мережу такої співпраці.
"Президент Німеччини відзначив успіх його патронату над відновленням Чернігівщини. Федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія підтримала низку проєктів, зокрема й ініціативу першої леді Олени Зеленської з облаштування укриттів у закладах освіти на Чернігівщині", - наголошується в пресрелізі.
Штайнмаєр також запевнив у непохитній підтримці України та солідарності німецького народу з українцями.
Глава Української держави подякував ФРН за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, насамперед, в оборонній сфері. Він наголосив, що важливо зберегти її на такому ж високому рівні й наступного року.
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