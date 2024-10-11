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АНАЛІТИКА

Інші країни хочуть купувати зброю для ЗСУ в Україні за посередництва Данії

 

Данія планує створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва. Про це Bloomberg повідомив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

За його словами, виробництво зброї в Європі та США "надто повільне", й Україна могла б озброїтися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки у себе.

Крім того, що виробництво в Україні швидше, воно дешевше, а обладнання простіше в обслуговуванні й ремонті, сказав Поульсен.

Попри свій потенціал, в української оборонної галузі є "дуже великі невикористані потужності" через брак коштів, додав він.

Виробництво зброї в Україні може скоротити терміни постачання з кількох років до кількох місяців, сказав він. Данія вже працює над тим, щоб виділяти пожертви безпосередньо оборонній промисловості України й зараз вивчає варіанти залучення більшого капіталу.

Зокрема, данський уряд розглядає можливість створення фонду до кінця року для об'єднання інвестицій від держави й інших осіб для розширення та вдосконалення українських підприємств із виробництва зброї.

За словами Поульсена, союзники розглядають Данію як країну, яка допоможе їм організувати пожертвування.

За даними Кільського інституту світової економіки, Данія є найбільшим у світі донором України щодо розміру її економіки. З початку вторгнення Росії у 2022 році вона надала Україні близько 1,9% валового внутрішнього продукту у вигляді двосторонньої підтримки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Данія
 

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