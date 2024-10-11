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США глибоко стривожені смертю Рощиної в російському ув'язненні - посол Брінк
21:26 11.10.2024 |
США глибоко стривожені смертю української журналістки Вікторії Рощиної під час перебування під вартою в Росії, написала посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х у п'ятницю.
"Її трагічна смерть свідчить про триваючі викрадення та ув'язнення журналістів у Росії, відвертий напад на вільні ЗМІ та правду. Росія буде притягнута до відповідальності", - написала посол.
Як повідомлялося, журналістка українського видання "Hromadske" Вікторія Рощина готувала матеріали про воєнні дії на сході та півдні України у 2022 році і була викрадена російськими окупантами в Бердянську Запорізької області. 10 жовтня 2024 року стало відомо про її смерть, яку підтвердила російська сторона.
Європейський союз виступив із заявою у зв'язку зі смертю Рощиної і зажадав незалежного розслідування її смерті.
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