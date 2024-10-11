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АНАЛІТИКА

ЄС відреагував на загибель у полоні РФ української журналістки Рощиної

 

У ЄС висловили обурення смертю української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувала пресслужба Європейської служби зовнішніх дій.

"ЄС нажаханий звістками про смерть української журналістки-фрілансерки Вікторії Рощиної, яку свавільно й незаконно утримувала Росія. Наші думки з її родиною, друзями й колегами", - йдеться у заяві.

У ній нагадали, чим займалася та чим була відома Вікторія Рощина, та відомі на цей час обставини її загибелі - під час перевезення з в'язниці у Таганрозі до Москви.

"Її доля - це трагічне нагадування про тисячі людей, затриманих на окупованих територіях України та у Росії, як і репресій, які застосовує російська влада, у тому числі у Росії", - зазначили у заяві.

У ній наголосили, що Росія несла повну відповідальність за долю журналістки після того, як її затримали на окупованих територіях.

"Вона стала тринадцятим журналістом з тих, які загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. ЄС вимагає ретельного і незалежного розслідування, яке якнайшвидше прояснить усі обставини смерті Вікторії Рощиної", - наголосили у зовнішньодипломатичній службі.

"ЄС глибоко стурбований триваючою практикою переслідування, залякування і застосування сили Росією проти журналістів та інших медійників, які працюють у зоні бойових дій... За порушення прав людини і зловживання проти журналістів не має бути безкарності. ЄС підкреслює рішучу налаштованість притягнути до відповідальності усіх виконавців та спільників у воєнних злочинах, скоєних у зв'язку із загарбницькою війною Росії проти України", - підсумовують у заяві.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією території, звідки вона робила репортаж.

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину.

10 жовтня керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні повідомив, що Вікторія померла у полоні. Невдовзі це підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Офіс Генпрокурора повідомив, що кримінальне провадження, відкрите за фактом зникнення позаштатної авторки "Української правди" Вікторії Рощиної, докваліфікували як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.
 

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