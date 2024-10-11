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АНАЛІТИКА

Зеленський понад пів години говорив з Папою, подарував йому картину про злочини Бучі

Зеленський понад пів години говорив з Папою, подарував йому картину про злочини Бучі

 

Президент України Володимир Зеленський втретє мав приватну аудієнцію у Папи Римського Франциска.

Як пише "Європейська правда", повідомляє Vatican News.

Зустріч у Ватикані Папи Римського Франциска з президентом України Володимиром Зеленським тривала 35 хвилин, з 9.45 до 10.20.

Після приватної бесіди в залі Бібліотеки та представлення української делегації Папа подарував Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається, з написом "Мир - це тендітна квітка". Президент України натомість подарував Понтифіку картину олією "Бучанський злочин. Історія Марічки".

Картина зображає жахи російських воєнних злочинів у Бучі очима Марічки, уявної маленької дівчинки, на очах якої російські солдати катували і вбили її батька, матір і бабусю.

 

Перед зустріччю із Зеленським Папа Римський прийняв на прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса сьогодні вранці. І Санчеса, і Зеленського, які увійшли до Ватикану відповідними процесіями через площу Святого Петра та Дзвіницю, після прибуття на подвір'я Сан-Дамазо привітав Регент Папського Дому Леонардо Сап'єнца.

Зустріч Зеленського і Папи відбувалась за зачиненими дверима за участю перекладача і стосувалась тем війни і миру для України, яку Понтифік завжди визначав як "замучену".

Це вже третій візит президента Зеленського до Ватикану. Раніше він бував тут у лютому 2020 і квітні 2023 року.

Український президент і Папа Франциск також бачились 14 липня на саміті G7, який приймала Італія.

Напередодні Зеленський прибув до Риму та зустрівся із із главою італійського уряду Джорджією Мелоні. На зустрічі він представив італійській прем'єрці світ "план перемоги".

Також у п'ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Ключові теги: Ватикан
 

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