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АНАЛІТИКА

Шольц і Байден обговорили телефоном подальшу допомогу Києву

 

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент США Джо Байден провели ввечері в четвер, 10 жовтня, телефонну розмову, повідомили пресслужби федерального уряду ФРН і Білого дому.

У німецькому пресрелізі зазначається, що Байден розповів Шольцу про поточну ситуацію в районах, які найбільше постраждали від урагану "Мілтон". Саме у зв'язку з ураганом, що наближався до узбережжя Флориди, президент США раніше скасував запланований візит до Німеччини, де він збирався взяти участь у зустрічі контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн". У підсумку цю зустріч перенесли на невизначений термін.

"Його (Джо Байдена. - Ред.) рішення відкласти приїзд, з огляду на ці обставини, зустріло повне розуміння федерального канцлера", - вказує пресслужба уряду ФРН.

Про співпрацю ФРН і США з пріоритетних геополітичних питань

Щодо подальшої підтримки України, то в телефонній розмові з німецьким канцлером американський лідер "наголосив на сильній спільній роботі" Німеччини та США "з пріоритетних геополітичних питань, зокрема й на підтримці України, яка обороняється від російської агресії", вказав Білий дім.

Німецька сторона вказує, що "на тлі різноманітних міжнародних викликів" Олаф Шольц і Джо Байден зійшлися на думці про необхідність продовжувати підтримувати тісний контакт.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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