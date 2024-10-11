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Шольц і Байден обговорили телефоном подальшу допомогу Києву
09:55 11.10.2024 |
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент США Джо Байден провели ввечері в четвер, 10 жовтня, телефонну розмову, повідомили пресслужби федерального уряду ФРН і Білого дому.
У німецькому пресрелізі зазначається, що Байден розповів Шольцу про поточну ситуацію в районах, які найбільше постраждали від урагану "Мілтон". Саме у зв'язку з ураганом, що наближався до узбережжя Флориди, президент США раніше скасував запланований візит до Німеччини, де він збирався взяти участь у зустрічі контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн". У підсумку цю зустріч перенесли на невизначений термін.
"Його (Джо Байдена. - Ред.) рішення відкласти приїзд, з огляду на ці обставини, зустріло повне розуміння федерального канцлера", - вказує пресслужба уряду ФРН.
Про співпрацю ФРН і США з пріоритетних геополітичних питань
Щодо подальшої підтримки України, то в телефонній розмові з німецьким канцлером американський лідер "наголосив на сильній спільній роботі" Німеччини та США "з пріоритетних геополітичних питань, зокрема й на підтримці України, яка обороняється від російської агресії", вказав Білий дім.
Німецька сторона вказує, що "на тлі різноманітних міжнародних викликів" Олаф Шольц і Джо Байден зійшлися на думці про необхідність продовжувати підтримувати тісний контакт.
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