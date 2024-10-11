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Рютте та Остін обговорили підтримку Україні - Пентагон
09:48 11.10.2024 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і глава Пентагону Ллойд Остін обговорили підтримку альянсу Україні.
Як повідомила прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх, телефонна розмова відбулася 8 жовтня.
"8 жовтня міністр оборони Ллойд Дж. Остін III поговорив із новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб наголосити на незмінній прихильності США альянсу НАТО. Держсекретар привітав генерального секретаря Рютте на його новій посаді, і обидва сподіваються на позитивні та продуктивні відносини", - сказала вона.
Зокрема, Остін і Рютте обмінялися думками щодо роботи НАТО з підтримки України, яка "допоможе зберегти Україну в боротьбі та побудувати міст до майбутнього членства України в НАТО".
Сторони обговорили пріоритети США для НАТО, майбутню зустріч міністрів оборони НАТО, триваючу нестабільність на Близькому Сході і прихильність НАТО продовженню консультативної місії в Іраку.
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